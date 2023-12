Work and Travel, her üniversite öğrencisinin en az bir kez tecrübe etmesi gereken dünyanın en popüler kültürel değişim programıdır.

Work and Travel, üniversite öğrencilerine eğitim hayatları süresince; Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi izni ile çalışma ve seyahat olanağı sunan tek kültürel değişim programıdır. 1961 yılından itibaren Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenir ve yetkilendirdiği sponsorlar aracılığıyla yürütülür.

Work and Travel, katılımcıya yaz tatilinde Amerika’da çalışarak farklı bir kültürü tanıma, kendi parasını kazanma, dil pratiği yapma, yurtdışında yaşama tecrübesi edinme ve seyahat etme imkânı tanır. Herkesin kolayca yapabileceği, genel olarak hizmet sektöründeki basit işlerde çalışan öğrenciler, kendi kazançlarını elde ederek Amerika’da yaşamanın tadını çıkarırlar. Katılımcılar Amerika gibi birçok kişinin hayallerini süsleyen bir ülkede unutamayacakları bir yaz geçirme fırsatını en ekonomik koşullarla bu program sayesinde yakalarlar. Her yıl talebin daha da arttığı ve programın popülerliği ve bilinirliği arttığı için kontenjanlarımız çok erken dolmaktadır.

WORK AND TRAVEL programı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaz dönemi boyunca yapılır ve öğrencilere geçici bir iş ve seyahat fırsatı sunar. Programa katılan öğrenciler, Amerika'da farklı işlerde çalışarak, dil becerilerini geliştirirler ve kültürel deneyimler kazanırlar. Program, öğrencilere Amerikan kültürünü, günlük yaşamı ve çalışma hayatını yakından tanıma fırsatı verir. Programa katılmak için 18-30 yaş aralığında olmak ve bir üniversite öğrencisi olmak gerekmektedir. Bu genel kriterlerden farklı olarak, programa başvuran öğrencilerin vize alma ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendirdiğimiz öğrencileri programa kabul etmek istiyoruz. Başvuru süreci detaylıdır ve öğrencilerden belirli belgeler istenir, tüm aşamalarda danışmanlarımız sizlere destek olarak bu süreci kolaylaştırırlar.

Tamamen hayatın içinden diyebileceğimiz eşi ve benzeri olmayan Work and Travel programında belki de hayatınızda ilk defa çalışıyor olmak; başka bir ülkede başka bir dili konuşarak kendi ayaklarınızın üstünde durabilmek, girişimcilik, özgüven gibi konularda da kendinizi geliştirmenize yardımcı olabilmektedir.

Unutulmaması gereken en önemli detay, Work and Travel programının sunmuş olduğu tüm bu fırsatlardan yararlanabilmenin tamamen kişinin kendi çabası ve isteğine bağlı olduğudur.

Work and travel programının sizlere sunduğu tüm fırsatlardan yararlanmaya çalışmak, farklı bir kültürü tanımak, yurt dışında çalışma ve bu deneyimi elde etmenin tadını çıkarmak, uluslararası arkadaşlar edinmek, Amerikalı arkadaşlar edinebilmek ve İngilizce'nizi pratik etmek ve geliştirmek programın önemli kazanımlarındandır.

Covid-19 tedbirleri kapsamında programın nasıl etkileneceğini merak eden öğrencilerimiz için şunu söyleyebiliriz; 2020 yılında yapılan WAT programında hem sağlık sigortası kapsamının genişletilmesi hem de iş yerleri ve konaklamada alınan tedbirler sayesinde sorunsuz bir dönem geçirdik. 2021,2022 ve 2023 yıllarında her hangi bir sağlık problemi olmadan programı icra edebildik. WAT 2024 sezonu için tüm hazırlıklarımız tamam ve kayıtlarımız başladı.

WAT 2024 programı için fiyat ve detaylı bilgi için fiyat teklifi al butonuna tıklayarak formu doldurunuz. Memurlar için uygulanacak olan kampanya hakkında da bu formu doldururken memur olduğunuzu belirtirseniz danışmanlarımız en kısa sürede bilgi verecektir.

WORK AND TRAVEL 2023 DEĞERLENDİRMESİ

SWT 2023 sezonu öğrencilerimizin ABD'deki çalışma sürelerinin bitmesiyle çalışma dönemi olarak bitmiş oldu. Öğrencileirmizin program hakkında oldukça olumlu dönüşler yapması ve programı keyifli geçirmiş olmalarından mutluluk duyuyoruz.

Öğrencilerimizin büyük bir kısmını ABD'ye giderek yerinde görme ve ziyaret etme fırsatı bulduk. Programın her yönüyle katkılarından oldukça memnun olduklarını gözlemledik. Instagram sayfamızdan ziyaret anılarımızı görebilirsiniz.

Programın 2023 yılı için de gayet başarılı bir şekilde tamamlanmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz.

SWT 2023 yılını başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra ve Summer work and travel (SWT) 2024 sezonu için kayıtlarımız devam ediyor.

WORK AND TRAVEL KATILABİLME ŞARTLARI

*Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinde örgün öğretim öğrencisi olmak

*Önlisans derslerini saydırıp 4 yıllık lisans programına geçiş yapabilecek bir bölümde okuyor olmak

*Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak (18-30 yaş ancak 26 yaş sonrası vize ihtimali düşebilir.)

*En az Intermediate düzeyde İngilizce seviyesine sahip olmak

-İngilizce seviyeniz kayıt aşamasında danışmanlarımız tarafından yapılan mülakatlar ile ölçülür. Yeterli görülen öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilir. İlk aşamada yeterli olmayan fakat geliştirilmeye müsait düzeyde olan katılımcılar, uygun vakitlerine göre çalışma programı oluşturularak danışmalarımızdan istenilen seviyeye gelmeleri için ücretsiz destek alır.

Not Ortalaması ile İlgili Merak Edilen;

Not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler de programa katılabilirler. Her yıl 2.00’ın altında not ortalamasına sahip olup vize alan ve programa katılan öğrencilerimizin örnekleri görülmüştür. Ancak not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrencilerin vize görüşmeleri sırasında diğer öğrencilerden farklı olarak not ortalaması ile karşılaşabilecekleri herhangi bir soruya iyi bir İngilizce performansı ile cevap vermeleri ve durumu net bir şekilde ifade edebilmeleri gerekmektedir.

PROGRAM TÜRLERİ

Work and Travel programına katılmak isteyen adaylar için yerleşim türleri Full Placement ve Self Placement olmak üzere ikiye ayrılır.

Full Placement Program: Bu program ile Amerika'da çalışacağınız işin ve konaklamanın ayarlanması, işveren ya da sponsor yetkilileri ile yüz yüze veya online olarak görüşülmesi, işiniz ile ilgili bütün detayların sunulması ve iş sözleşmenizin temini sponsorlarımız tarafından sağlanır.

Self Placement Program: Bu programda ise katılımcı kendi işini bulmakla sorumludur. Genellikle ikinci kez programa katılacak öğrencilerin tercih ettikleri program türü olan self placement için bulunacak işin sezonluk ve Work and Travel programına uygun olması önemli bir detaydır. Yasaklı iş ve lokasyonlar konusunda Success International Yurtdışı Eğitim gerekli yönlendirmeleri yapacaktır.

Uygun işe kabul gören öğrencinin programa katılmak için gereken çalışma izni (DS 2019 belgesi) sponsorlarımız tarafından temin edilecektir.

BAŞVURU VE KAYIT SÜRECİ

Work and Travel programı için uygun koşullardaki her bir katılımcı kayıt işlemlerini dilerse ofislerimize gelerek, dilerse online olarak gerçekleştirebilir.

Erken Kaydın Önemi: Work and Travel sürecini doğrudan etkileyen en önemli etken başvuru tarihidir. Work and Travel kayıt işlemleri Eylül ayından Nisan ayına kadar devam eden bir süreci kapsasa da, programa erken kayıt olan öğrenciler; erken kayıt indirimlerinden faydalanabilir, çok daha fazla iş seçeneği görebilir, işine erken yerleşip, erken tarihte vizeye giderek uçak biletlerini daha ekonomik olarak temin edebilirler.

İngilizce Mülakat: Work and Travel Programına kayıt olmak isteyen her adayın İngilizce seviyesi konuşma bazlı olarak Intermediate düzeyde olmak durumundadır. Katılımcılar kayıttan önce ofislerimizde veya online olarak sözlü- İngilizce mülakatlara gireceklerdir, yeterli görüldükleri takdirde kayıt işlemleri gerçekleşecektir.

Kayıt Evrakları:

Başvuru Formu

Online CV

AMERİKA'DAKİ İŞİNİZ NASIL BELİRLENİR?

Kayıt aşamasını tamamlayan her katılımcının beklenti ve önceliklerinin belirlenmesinin ardından iş yerleşim aşamasına gelinir. Bu aşamada her bir aday, danışmanlarımızın da gerekli yönlendirmeleri sonucunda kendi tercih etmiş olduğu işverenler tarafından değerlendirilerek işine yerleştirilir.

Sistemimizde %100 iş ve %100 konaklama garantisi ile işe yerleşen her öğrenci, kendisine yöneltilecek iş teklifinde işiyle ve konaklamasıyla alakalı bütün detayları net bir şekilde görebilir.

JOB OFFER ÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Amerika'daki işiniz, istek ve beklentileriniz göz önünde bulundurularak, Job Fair (İş Fuarı) organizasyonlarımızda yüz yüze veya internet ortamında Skype üzerinden yapılacak canlı görüşmeler sonucunda belirlenir.

ONLINE PLACEMENT

Bu yerleşim türünde her öğrenci Sponsor yetkilileri ile Skype üzerinden bir mülakat gerçekleştirir. Yapılan görüşmeler sonucunda her bir katılımcı için kaydedilen görüşme videolarının bulunduğu online profiller oluşturulur. Oluşturulan bu profillerin, katılımcıların tercih ettikleri işverenler tarafından değerlendirilmesi sonucu işe yerleşimleri gerçekleşir.

JOB FAIR

Her yıl düzenlemekte olduğumuz Job Fair organizasyonlarımız Amerika'daki sponsorlarımız aracılığıyla Work and Travel katılımcılarımızın Amerika'daki işverenler ile bir araya geldiği platformlardır.

Job Fair organizasyonlarımızda katılımcılarımız Amerika'daki işverenleri ile yüz yüze görüşerek, işleri ile ilgili merak ettiği bütün detayları sorma şansına sahip olurlar. Yapılan görüşmeler sonucunda ise iş sözleşmelerini aynı gün içinde alarak işe kabulleri gerçekleşir.

Job Fair uygulaması sadece işverenlerin ülkemize gelerek değil, online platformlarda da uygulanabilen virtual job fairler ile de yapılabilir. Öğrenciler işverenlere iş ve gidecekleri bölge hakkında detaylı bilgileri sorabilirler.

Work And Travel Sözlüğü

Work And Travel ve Amerika ile ilgili size ilginç gelebilecek bazı kalıplar

J1 Vizesi: J-1 vizesi, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Work and Travel kapsamında kültürel değişim programı katılımcılarına verilen, öğrencilere sözleşme süreleri boyunca (yaklaşık 3 ay) yasal çalışma izni, çalışma sürelerinin bitiminden itibaren de ekstra 30 gün daha Amerika'da kalma hakkı sağlayan vizedir.

DS 2019: Work and Travel programı kapsamında ABD'ye gidebilmeniz için almanız gereken Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın onayı ile sponsor şirketin adınıza düzenleyip tarafınıza gönderdiği yasal çalışma izin belgesidir.

SSN: Social Security Number kısa adıyla SSN sosyal güvenlik numarası anlamına gelmektedir. SSN numaranız Türkiye'deki TC kimlik numaranıza benzer bir numaradır. Tüm SSN'ler kişiye özeldir ve bir kere alındıktan sonra ömür boyu aynı numara geçerlidir. Work and Travel katılımcısı olarak ABD'ye giden tüm öğrenciler SSN almak zorundadır. SSN almak maaşınızdan yapılan yasal kesintilerin kayıt altında tutulmasını sağlayan resmi bir prosedürdür. SSN sahibi olmanız ABD’de yasal olarak çalıştığınızın bir göstergesi olmakla beraber, aynı zamanda yaşanması muhtemel işçi-işveren sorunlarında kanunlar çerçevesinde korunmanızı da sağlamaktadır. SSN için başvuru yaptıktan sonra SSN kartınız 15-20 gün içinde belirttiğiniz adrese gönderilir. Fakat bu süreçte gecikmeler yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. SSN kartınız bir ay içinde elinize hala ulaşmamış ise sponsorunuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Job Offer: Work and Travel katılımcıları için işverenler tarafından gönderilen iş tanımı ve şartlarını belirten iş teklifi ve anlaşma belgesidir.

İş sözleşmelerinde aşağıdakilerin eksiksiz olduğuna dikkat edin:

1- İşveren kuruluşun bilgileri – Host Company

2- İşveren iletişim bilgileri – Adress, E-mail, Phone and Fax Number

3- Çalışılacak şirketteki yetkilinin adı ve soyadı – Contact Person

4- Yetkilinin imzası ve tarih – Signature and Date

5- İş başlangıç ve bitiş tarihi – Job Start Date and End Date

6- Öğrencinin adı soyadı, imzası ve tarih

7- İş Tanımı – Job Description and Job Title

8- Ücret – Hour Rate

9- Konaklama Şartları – Housing Details

I-94: Amerika’ya giriş ve çıkış bilgilerinizin kaydedildiği bir formdur. I-94 kayıtları 30 Nisan 2013 tarihi öncesinde uçakta yolcu tarafından doldurulur, gümrük noktasında kaşelenir ve tekrar Amerika’dan çıkışınıza dek saklanması gerekirdi. Yeni sistemle birlikte bu kayıt işlemini artık uçakta form doldurarak yapmanıza gerek yoktur. Kayıt işlemi elektronik ortamda ülkeye giriş sırasında gümrük memuru tarafından yapılır.

Pay Check: Maaş çeki. Amerika'da çalıştığınız işyerinin size maaş olarak verdiği ödeme çekidir. Üstünde isminiz yazılıdır. Herhangi bir banka ya da süpermarkette kimliğinizi göstermeniz şartı ile yalnızca sizin tarafınızdan nakde çevrilebilir.

Jet-Lag: Özellikle okyanus aşırı uçuşların ardından ulaşılan yer ve Türkiye arasındaki yerel saat farkından dolayı vücutta hissedilen uyku problemi ve biyolojik rahatsızlığa verilen isimdir.

W-4 Formu: Work and Travel kapsamında çalışmaya başlarken, işvereninizle birlikte dolduracağınız vergi kesinti miktarının hesaplanmasında kullanılan formdur.

İşvereniniz, çalıştığınız süre boyunca bu formu tutar ve pay check'ten ne kadar vergi düşülmesi gerektiğini belirlemede kullanır.

I-9 formu: Work & Travel programında işe başladıktan sonra işvereninizin size vereceği işe uygunluk formudur.

Sponsor: Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından çalışma izni (DS 2019) basma yetkisine sahip ve program kurallarına uygun işverenleri programa dahil eden kuruluştur. Herhangi bir sorunda öğrencinin haklarını korumakla görevlidir.

SEVIS: SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) Amerikan Hükümeti'nin kültürel değişim programlarıyla veya eğitim almak amacıyla Amerika’ya gelen yabancı öğrencilerin bilgilerini kayıt altında tuttuğu online sisteminin adıdır. Work and Travel programına katılacak her öğrenci 35 USD SEVIS ücreti ödemek zorundadır.

Check-in: Program başlangıç tarihinden sonra Amerika'da kaldığınız süre boyunca genellikle aylık olarak sponsor sisteminde yapacağınız güncelleme işlemidir.

Shift: Haftalık çalışma saatlerinizin ve programınızın belirlendiği yazılı tablo.

Schedule: Amerika’da çok fazla karşılaşacağınız bir kelimedir. Haftalık çalışma programınızın çizelgesi ya da otobüs, tren saatlerinin listesi için de kullanılır.

Overtime: Fazla mesai anlamına gelir. Amerika’da haftalık 40 saatin üzerinde çalıştığınızda yasal olarak çalıştığınız fazla saatler için normal saatlik ücretinizin 1,5 katı ödeme alırsınız. İstisnai olarak bazı mevsimlik işverenler bu ücreti ödemekten muaftırlar.

W2 Formu: Çalışma yılının sonunda, işvereninizin size göndereceği toplam kazandığınız miktarı ve kesilen vergi miktarı gibi detayları içeren formdur. Alacağınız vergi iadesi için gerekli bir belgedir.

Supervisor: Çalıştığınız iş yerinde sizi yönlendiren görev ve sorumluluklarınızı belirten kıdemli yöneticiniz.

Tip: Bahşiş. Amerikan kültüründe bizim ülkemizden farklı olarak neredeyse yasal bir zorunluluk gibi kabul edilir, vermediğinizde çoğu yerde saygısızlık ya da kabalık olarak görülür.

Day off: Çalışma takviminizde (haftada bir veya iki) işverenin ihtiyacına bağlı olarak değişebilen izinli sayıldığınız mesainizin olmadığı günler anlamına gelir.

Clock In/Clock out: Çalışma saatlerini hesaplamak için mesai başlangıç ve bitişlerinde yapılan işlemlerdir.

To go / Take away: Genellikle fast food restoranlarında paket yaptırıp götürmek anlamında kullanılır.

İş-Bölge Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Work and Travel katılımcılarının üzerinde en çok düşündükleri konuya açıklık getirelim.

Work and Travel programında karşılaşacağınız en büyük soru işaretlerinden birisi iş ve bölge seçimidir. Doğru iş ve bölge seçimi için, öğrencinin programla ilgili önceliklerini doğru belirlemesi gerekmektedir.

Bir üniversite öğrencisinin Work and Travel programından sağlayabileceği kazanımlar çok fazladır. Özgüven artışı, yurtdışında iş tecrübesi, kendi parasını kazanarak kendi ayakları üzerinde durabilme yetisi, daha önce hiç bulunmadığı bir ülkede 4 ay yaşam tecrübesi, İngilizce pratiği, uluslararası arkadaşlar edinme bunlardan sadece bazılarıdır.

İş ve bölge seçimi tam da bu noktada önemli hale gelir. Katılımcı, programın kendisine kazandıracaklarından bir öncelik listesi oluşturmalı ve iş-bölge seçimini yaparken bu önceliklerini Success International’ın uzman danışmanlarının tecrübeleriyle birleştirerek sonuçlandırmalıdır.

Örnek vermek gerekirse; Ocean City, Maryland’de yapılacak bir housekeeping işini ele alalım. Ocean City, okyanus kenarında yerli ve yabancı turistlerin popüler uğrak noktalarından birisidir. Bu şehirde öğrenci, programın ‘work’ kısmında çok eğlenebilir, güneşin ve denizin tadını çıkarabilir ancak turistik bir şehir olan bu bölgede yaşamsal giderleri de diğer bölgelere göre daha fazla olur. Aynı zamanda bölge halkı yabancıya fazlasıyla alışık olduğu için öğrenci çok sıcak ve farklı bir reaksiyonla da genel olarak karşılaşmayabilir. Bu durumda bu alternatif, ‘work’ kısmında kendini çok fazla yormak istemeyen, maddi olarak fazla bir birikim peşinde olmayan, biraz daha eğlenceli bir program geçirmek isteyen öğrenci için ideal olacaktır.

Şimdi aynı kriterlerde bir işin Teton Village, Wyoming’de olduğunu düşünelim. Burada da bu şehrin özelliklerine uygun beklentileri olan öğrenci mutlu olacaktır. Ocean City’e göre daha küçük olan bu şehirde, İngilizce pratiği yapmak daha kolay olacaktır, çünkü siz istemeseniz de şehirdeki yerli halk size ilgi gösterecek, sizi ve kültürünüzü tanımak isteyecektir. Ayrıca ulaşım, konaklama ve yaşamsal giderleriniz bu şehirde çok daha az olacaktır. Bu da programın 'travel' bölümünde daha fazla yer gezip görmenize olanak tanıyacaktır.

Dikkat ederseniz örnekleri verirken hiç eyaletlerden bahsetmedik. Türk öğrencilerin kafasında bölge seçimi dendiğinde nedense hep eyaletler gelmektedir. Hâlbuki eyalet dediğimiz yerler çok büyük alanlardır. (Texas, Türkiye’nin dörtte üçü büyüklüğündedir.)

Bir eyaletin diğer eyalete göre farkları nelerdir sorusu bu yüzden hep havada kalmaktadır. Bir eyalette birbirine benzemeyen onlarca/yüzlerce şehir ve kasaba vardır. Örneğimizden de anlaşılacağı gibi, bölge seçimi demek şehir seçimi demektir.

İş seçimine de kısaca değinecek olursak, Work and Travel işlerinin kısıtlı sayıda olduğundan bahsetmiştik. Bu işlerin her birinin kendine göre zorlukları ve artıları vardır. Örneğin housekeeper ve ride operator pozisyonlarını ele alalım. Ride operator, eğlence parklarında belki de daha eğlenceli bir ‘work’ kısmı sağlarken, sürekli sıcağın altında olmak ya da yağmur yağdığında parkın kapanıyor olması, öğrencinin dikkat etmesi gereken artı ve eksilerdir.

Housekeeping işinde ise, öğrenciler ikinci işlerini daha kolay bulabilirken, arada dinlenme şansı da bulabilmekte ve hava koşullarından etkilenmemektedir. Tabi housekeeper işinin de kendine has zorlukları olduğu bilinmelidir.

Özetle iş ve bölge tercihlerinin öğrencinin programdan öncelikli beklentileri ve uzman danışmanların tecrübelerinin harmanlanmasıyla yapılması en doğru sonuçları doğuracaktır.

Work and Travel işleri hakkında kısaca bilgilendirmeyi de aşağıda bulabilirsiniz.



Work and Travel İşleri Hakkında Genel Bilgilendirme

Work and Travel programına katılan öğrencilerin en merak ettiği konulardan biri iş seçenekleridir. Programın sunduğu iş seçenekleri teknik bilgi ve beceri gerektirmez fakat öğrencinin bu iş alanlarında daha önceden bir tecrübe edinmiş olması iş yerleşimi aşamasında bir artı olarak değerlendirilir.

Cankurtaran İşleri;

Work and Travel işleri arasında en çok bilinen ve popüler olan işlerden bir tanesi de cankurtaranlıktır. Cankurtaran olmak isteyen öğrenciler eğlence ve su parkları, otel ya da sitede bulunan havuzlarda güvenlik ve bakımdan sorumlu olarak çalışmaktadır. Bu pozisyonda çalışabilmek için belli niteliklere sahip olmak gerekmektedir. Cankurtaran olmak isteyen öğrenciler işe başlamadan önce cankurtaranlık ve ilk yardım içerikli bir sertifika eğitimine alınırlar. Cankurtaranlık sertifikası işverene bağlı olarak bazen Türkiye’de çoğunlukla da öğrenci Amerika’ya gittikten sonra alınmaktadır. Öğrencilerin iyi yüzme biliyor ve iyi derecede İngilizce konuşabiliyor olması gerekmektedir. İnsanlarla sürekli iletişim halinde olunması ve iş yoğunluğunun belirli saatlerde olması da Work and Travel öğrencisine her anlamda artı sağlamaktadır.

Otel İşleri;

Otel, resort ve pansiyonlar Work and Travel programı için öğrencilere sunduğumuz iş listesinde büyük bir çoğunluğa sahiptir ve öğrencilere büyük bir iş alanı oluşturur.

Bu iş kollarını örneklendirecek olursak;

Reception/Front Desk (Resepsiyonist)

Housekeeping (Oda Temizliği)

Bellboy (Kapı Görevlisi)

Breakfast Attendant (Kahvaltı Görevlisi)

Laundry Person (Çamaşırhane Görevlisi)

Maintenance (Bakım)

Cleaning Staff (Temizlik Görevlisi)

Öğrencinin programa katıldığı tarihler iç ve dış turizmin en yoğun olduğu dönemdedir. Bu da çoğu zaman öğrenciye aynı işletme içinde ikinci iş ve overtime olanaklarını beraberinde getirmektedir. Öğrenci yerleştiği pozisyona göre Tip(bahşiş) ile ek gelir imkanı elde eder ve iş yoğunluğu belirli saatlerdedir.

Satış İşleri, Hediyelik Eşya Dükkanları, Market İşleri;

Work and Travel öğrencileri süpermarket, butik dükkanlar ve çeşitli mağazalarda çalışabilirler. Öğrenciler;

Sales Attendant (Satış Personeli)

Cashier (Kasiyer)

Warehouse Worker (Depo Görevlisi)

Cleaning Staff (Temizlik ve Bakım Elemanı) gibi çeşitli alanlarda görevlendirilir.

Bu tür işlerde müşterilerle ilişkiler oldukça yoğun olduğundan, öğrencide iyi derecede bir İngilizce seviyesi aranmaktadır. Öğrenciler müşterilerle sürekli olarak iletişim halinde olacağından girişken, güler yüzlü ve sabırlı olmaları beklenir. Bu tür işlerin en büyük avantajlarından biri de öğrencinin çalıştığı işletmede çeşitli indirim haklarına sahip olmasıdır. Overtime imkanının yüksek olduğu iş kollarından bir tanesidir.

Eğlence Parkları;

Amusement Park adıyla anılan eğlence parkları Work and Travel programı için oldukça önemli bir yere sahiptir ve öğrenciye bir sürü farklı iş alanı oluşturmaktadır. İçinde restoran, aqua park,

luna park, mağazalar gibi birçok tesisi barındıran büyük işletmelerdir.

Eğlence parklarında öğrenciler;

Ride/Game Operator (Lunaparkta çarpışan oto, dönme dolap vs çalıştıran, yöneten kişi)

Food and Beverage (Yiyecek ve İçecek Satış Elemanı)

Ticket Sales (Bilet Satış Görevlisi)

Lifeguard (Cankurtaranlık)

Photographer (Fotoğrafçı)

Sales Attendant (Hediyelik eşya alanında satış ya da kasiyerlik) gibi çeşitli pozisyonlarda çalışabilmektedir.

Eğlence parklarında çalışan öğrencilerin en büyük avantajı sürekli yeni insanlarla tanışmaları ve ingilizcelerini geliştirmek için uygun ortamı bulabilmeleridir. Öğrencinin özgüvenini ve sosyal ilişkilerini geliştirmelerine de olanak tanır. Çoğu işletmede öğrenciler, izinli olduğu günlerde eğlence parklarının imkanlarından indirimli ya da ücretsiz bir şekilde faydalanabilmektedir.

Fast Food İşleri;

Work and Travel iş pozisyonlarında en çok tercih edilen bir diğer iş koluda Fast Food zincirlerinden oluşmaktadır. Work and Travel katılımcısına, ülkemizde de faaliyet gösteren Burger King, Mc Donald’s, KFC gibi zincirlerde çalışma imkanı sunar.

Fast Food işlerinde öğrenciler;

Food Service Worker (Fast Food Çalışanı)

Cashier (Kasiyer)

Cleaning Staff (Temizlik Görevlisi)

Kitchen Worker (Mutfak Elemanı)

Drive Thru Worker (Arabaya Servis) gibi pozisyonlarda çalışmaya, kısa ve kolay bir eğitim aşamasından sonra başlarlar.

Öğrenciler fast food işlerinde müşteri ve iş arkadaşlarıyla sürekli olarak iletişim halinde olur, yoğun bir temposu vardır. İngilizcelerini geliştirmek isteyen öğrencilere büyük ölçüde fayda sağlar. Bu iş kolunda çoğunlukla yemekler, günde 1 öğün ücretsiz ya da %50 indirimli olur. Öğrenciler gıda masraflarından oldukça tasarruf eder.

Restoran/Kafe İşleri;

Work and Travel öğrencilerinin en çok tercih ettiği bir diğer iş koluda Restoran/Kafe işleridir. Öğrencinin çalışacağı pozisyon, işletmeci tarafından ingilizce seviyesi, mesleki bilgi ve deneyimi, çalışacağı süre değerlendirilerek belirlenir.

Restoran/Kafe işlerinde öğrenciler;

Server (Garson)

Prep/Line Cook (Aşçı Yardımcısı)

Busser (Komi)

Bartender (Barmen)

Dishwasher (Bulaşıkçı)

Host/Hostess gibi pozisyonlarda çalışabilir.

Gerektiği zaman konuşmanız, iş arkadaşlarınızla iletişiminiz ingilizce pratiği açısından güzel bir ortam oluşturmaktadır. Aynı zamanda oradaki lokal tatları deneyimlemenize ve keşfetmenize olanak sağlar. Saatlik ücretler yerleştiğiniz pozisyona göre farklılık gösterecektir. Server, Busser gibi pozisyonlar için bahşiş imkanı da bulunmaktadır. Fast food işlerinde olduğu gibi çoğunlukla restoran/kafe işlerinde de öğrenciler yemeklerden indirimli bir şekilde faydalanabilmektedir.

Kayıt aşamasında danışmanı tarafından ingilizce seviyesi tespit edilen öğrenci ile Work and Travel programının kapsadığı iş kolları ve pozisyonlarından hangilerini seçebileceği üzerine değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme sonucunda öğrenci, iş deneyimleri, programdan beklentileri, nasıl bir yaz geçirmek istediği, karakter özellikleri gibi maddeleri göz önünde bulundurarak iş listesini kendisi için daha da daraltır ve tercihlerini belirler. Bu programa dahil olmak isteyen tüm katılımcılara iş tercihlerinde kolaylıklar dileriz.

Work and Travel ile ilgili tüm detaylar hakkında aşağıdaki başlıkları okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz, bu rehberi sizler için detaylı ve özenli bir şekilde hazırladık.

Hem work and travel programı hakkında merak ettiklerinizi hem de bu konuda yanlış bilinenleri sizler için sıraladık.

Aşağıdaki konu başlıklarını inceleyerek detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Amerika'ya work and travel programı ile gidebilecek olan öğrencieirmiz için Amerika hakkında küçük bir rehberimizi aşağıda bulabilirsiniz.

Amerika Rehberi

Amerika hakkında merak edebilecekleriniz

Amerika Yerel Zaman (Saat) Farkı:

Amerika ile Türkiye arasındaki saat farkı ele aldığımız eyalete ve bölgeye göre değişmektedir. En yakın bölgesiyle (doğu) 7 saat en uzak bölgesiyle (batı) 10 saat fark mevcuttur. Alaska ile 11 Hawaii ile 12 saat farkımız mevcuttur. Buradan da Amerika’nın yüzölçümü olarak ne kadar büyük olduğunun az çok farkına varabiliriz.

Eyalet ve Şehirler Rehberi:

-İçerik hazırlanıyor-

Amerika'da İş ve Sosyal Hayat:

Amerika’da iş ve sosyal hayat birbiri ile çok ilişkili ve programı doğrudan etkileyen faktörlerdir. Sosyal ilişkilerinizin iyi olması ve iş yerinde verimli bir şekilde çalışmanız programdan alacağınız keyfin de aynı oranda artmasını sağlayacaktır.

Amerika'da İş Hayatı:

Amerika'da iş hayatı çok profesyonel ve sistemli bir şekilde ilerler. Giden her katılımcı bu disiplinli iş hayatına uyum sağlamak, işverenini beklenen ölçüde memnun etmek ve verimli bir şekilde çalışarak sorumluluklarını yerine getirmek durumundadır. İşe zamanında gidip gelmek, kılık kıyafetimizin istenilen şartlara uygun olmasına dikkat etmek, güler yüzlü ve özverili çalışmak işinizle alakalı memnuniyetinizi aynı ölçüde arttıracaktır.

Örneğin; işyerinizin overtime (ek mesai) imkânı varsa bu durum fazla çalışma saati almanızı sağlayabilir. Aynı şekilde iş yerinizde manager ve supervisorlarınız ile ilişkilerinizin iyi olması yine en basit örnek olarak izin günlerinizin bile istediğiniz günlere göre düzenlenmesine vesile olabilir.

Çok küçük yaşlarda çalışmaya başladıkları için sizden yaşça küçük supervisor ve managerlar ile çalışabileceğinizi de hatırlatmakta fayda var. Giden her bir öğrenci aynı özeni ve saygıyı hiç bir fark gözetmeden tüm yöneticilerine göstermek durumundadır.

Amerika’da Sosyal Hayat:

Amerika'daki sosyal hayatınız gideceğiniz yerin coğrafi koşullarından dolayı dahil olabileceğiniz birçok kültürel aktivitenin yanında, Amerikalı ve sizin gibi Work and Travel katılımcıları sayesinde oluşacak kültür sentezi ile renklenecektir.

Çoğu öğrenci Amerika'ya vardığında genellikle 1-2 hafta kadar üzerindeki kültür şokunun etkisinden kurtulamayabilir. Ancak bu etkiden kurtulup içinde bulunduğu hayata ayak uydurmaya başladığı anda programdan da daha fazla keyif almaya başlar.

Başka bir dili konuşup, tamamen farklı bir kültürde kendi hayatınızı kurmak, başaran her öğrenci için ayrı bir gurur ve özgüven kaynağıdır.

Success International Yurtdışı Eğitim olarak öğrencilerimize önerebileceğimiz en önemli şey, öncelikle bütün ön yargılarınızdan kurtulup mümkün olduğu kadar çok arkadaş edinmeniz ve elinize geçen her fırsatı istekleriniz doğrultusunda değerlendirmenizdir.

Amerika İçinde Seyahat :

Öğrenciler üç aylık çalışma sürelerinin sonunda, Amerika'da bir ay seyahat etme imkânına sahiptir.

Katılımcılar bu bir aylık süreyi ekonomik durumlarına ve isteklerine göre kısaltabilirler.

Travel zamanında Amerika içi yapacağınız uçak seyahatleri dışında, araba kiralamak veya turlara katılmak gibi alternatifleriniz de olabilir.

Tüm bu süreç ve karar alma aşamasında Success International Yurtdışı Eğitim Danışmanları tarafından gerekli yönlendirmeler katılımcıya sağlanmaktadır.